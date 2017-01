Streghe: un prequel in arrivo su The CW!

Sono passati più di dieci anni dall’addio delle sorelle, le protagoniste della serie tv, meglio conosciuta in Italia come. Lo storico show è pronto a tornare sucon una serie prequel.

Jennie Snyder Urman, autrice di Jane the Virgin, lavorerà allo show insieme a Brad Silverman. I due stanno sviluppando un prequel della serie da proporre a The CW. Secondo quanto riferito da Season Zero, la serie racconterà la storia delle tre streghe a cavallo tra gli anni ’70 e ’80.

Probabilmente queste nuove streghe sono le antenate delle protagoniste che tutti conosciamo, magari della Linea Warren, la discendenza di streghe più potente del vecchio show. Brad Silberling, regista di Jane the Virgin, dirigerà l’episodio pilota. Guarderete il prequel di Streghe? Vi interessa? Scrivetelo nei commenti!