Strike: online il trailer della serie crime basata sui romanzi di J.K. Rowling

È arrivata la serie crime basata sui romanzi della scrittrice, di cui è stato appena rilasciato il trailer. La prima stagione della serie si concentrerà sul libro

La serie racconterà di Cormoran Strike, interpretato da Tom Burke, un veterano di guerra divenuto investigatore privato, il quale viene ingaggiato dall'avvocato John Bristow per indagare sul presunto suicidio di Lula Landry (Elarica Johnson), sua sorella adottiva e famosa top model. Cormoran Strike inizia così le sue indagini insieme a Robin Matthew (Holliday Grainger). Anche se il caso è stato chiuso da mesi e la morte di Lula è stata giudicata come suicidio, c'è molto altro da scoprire.

Il produttore di Strike, Ruth Kenley-Letts, ha recentemente dichiarato che lo show non sarà una rappresentazione della violenza contro le donne, nonostante la natura del caso principale. Le sequenze più terribili della serie sono state filmate molto sensibilmente. Il trailer sembra andare in linea con questa scelta, concentrandosi sulle macchinazioni del caso di Strike piuttosto che glorificare la stessa morte. La Rowling è stata coinvolta nello show come produttore esecutivo, con Tom Edge e Ben Richards, i quali hanno il compito di adattare i suoi libri allo script. Michael Keillor, Kieron Hawkes e Charles Sturridge sono i registi della serie. Insieme a Burke e Grainger, nel cast ci sarà anche Kerr Logan (Game Of Thrones), nel ruolo del fidanzato di Robin Matthew.

Strike andrà in onda sulla BBC One, per gli spettatori britannici, il 27 Agosto. Per il pubblico americano non è stata ancora annunciata alcuna data première della serie che andrà in onda sui canali HBO.