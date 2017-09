Suburra - La serie: la nuova featurette presenta i protagonisti della storia

Netflix ha diffuso in streaming una nuova featurette di, serie tutta italiana che arriverà online sulla piattaforma digitale dal prossimo ottobre.

Nella clip Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Eduardo Valdarnini ci portano alla scoperta dei rispettivi personaggi: Aureliano “Numero Otto” Adami, Alberto “Spadino” Anacleti e Gabriele “Lele” Marchilli.

Tratta dall’omonimo film di Stefano Sollima, a sua volta adattamento del romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, si tratta della prima serie italiana prodotta da Netflix e tra i registi coinvolti troviamo anche Michele Placido (Romanzo Criminale).

Suburra – La serie, come il film del quale costituisce il prequel, è un crime thriller ambientato in una Roma sporca, corrotta e perennemente piovosa in cui si intreccia il malaffare di chiesa, Stato e criminalità organizzata. I personaggi principali saranno di fatto tre: Numero 8 (Alessandro Borghi, che torna direttamente dal film), Spadino (Giacomo Ferrara) e Lele, chiamati ad allearsi per la comune scalata al potere nella capitale. Nel cast troviamo anche Claudia Gerini, Filippo Nigro, Francesco Acquaroli e Adamo Dionisi, anche quest’ultimo presente nella pellicola del 2015.

Tutti e dieci gli episodi che compongono la prima stagione saranno distribuiti sulla piattaforma digitale il 6 ottobre 2017.