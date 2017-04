Suits: Dulè Hill nel cast della settima stagione

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, ci sarebbe una new entry nel cast della settima stagione di, il legal che di recente è anche approdato nel catalogo italiano di Netflix.

A quanto pare la produzione avrebbe messo sotto contratto Dulè Hill, l’attore già famoso per Psych e Kiss Me, che nella serie tv interpreterà Alex Williams. Si tratterà di un vecchio amico di Harvey che, però, lavorerà all’interno dello studio legale rivale di Bratton Gould. Come riportato dallo stesso giornale online, l’attore sarà a tutti gli effetti parte del cast della serie tv e non dovrà essere considerato una guest star, in quanto sarà regular. Hill non è nuovo a ruoli in legal, avendo lavorato anche nel legal drama Doubt insieme a Katherine Heigl e Laverne Cox.