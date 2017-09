Supergirl 3: Betty Buckley entra nel cast nel ruolo di SPOILER!

: La terza stagione divedrà nel cast anche. Se volete sapere in che ruolo, proseguite pure con la lettura della news che segue.

La CW ha annunciato il casting di Betty Buckley (The Leftovers, Pretty Little Liars), vera e propria leggenda di Brodway. L'attrice reciterà nel ruolo della madre di Reign, la villain che Supergirl dovrà affrontare nella nuova stagione, che inizia la prossima settimana.



La notizia è stata riportata da TvLine e il ruolo della Buckley sarà quello di Patricia Arias, "onesta e testarda madre adottiva di Samantha Arias (Odette Annable), aka. Reign!



La descrizione che ha dato la CW del personaggio rivela che il rapporto madre figlia è abbastanza gelido quando le incontreremo. Infatti le due non si vedono da diversi anni, da quando Sam è diventata una madre adolescente. E poi, cosa non da poco, la donna sarà ben conscia delle origini extraterrestri e senza dubbio letali della figlia. "Il loro rapporto sarà reso ancora più difficile a causa del segreto che Patricia tiene dentro di sé."



Il titolo dell'episodio in cui la vedremo apparire è "Wake Up."