Supergirl 2: Greg Berlanti sui commenti riguardo ad Alex

Una delle grandi storie della seconda stagione diè stata la rivelazione sulla sessualità di, impersonata da. In una recente dichiarazione, il produttoreha commentato le reazioni al nuovo tono del personaggio.

Nei primi episodi, Alex ha stretto un profondo legame con una delle nuove protagoniste, Maggie Sawyer, impersonata da Floriana Lima. Il rapporto ha avuto un enorme impatto su molti spettatori, in particolare sulla comunità LGBT, ed è stato ben accolto dalla critica.

In una recente intervista, allo showrunner Greg Berlanti, durante i Television Critics Association Press Tour, è stato chiesto di commentare le reazioni a questa relazione. Berlanti si è detto abbastanza soddisfatto della risposta del pubblico, che ha descritto come "emotivamente gratificante" per lui e per gli scrittori: "E' stato molto efficace ed emotivamente gratificante per noi. Siamo sicuramente consapevoli dell'impatto di questa storyline. Per questo grande lavoro dobbiamo ringraziare le attrici e le persone dello studio e la rete. Quando siamo partiti per realizzare tutto ciò, non sapevamo con certezza come la gente avrebbe reagito. Era qualcosa che avevamo sempre voluto affrontare con il personaggio di Alex. In realtà ne abbiamo parlato un po' l'anno scorso, ma non avevamo ancora trattato l'argomento nel profondo. Quindi era una delle cose che volevamo fare quest'anno. Date le attrici, le loro prestazioni e la scrittura, su tutta la linea è stato un elemento molto, molto gratificante. E' stato bello far parte di questo progetto.".