Supergirl 2: Kevin Smith dirigerà un altro episodio

Il giovaneha finanziato il suo primo film vendendo la sua collezione di fumetti e chiedendo prestiti a destra e a manca. Oggi il regista è una delle personalità più importanti del mondo geek e si appresta a dirigere un altro episodio della serie tv didedicata a

L’esordio del giovane regista, Clerks, vinse il Filmaker’s Trophy al Sundance Festival di New York, ottenendo una distribuzione vera e propria con Miramax e imponendosi come cult di tutta una generazione di appassionati di fumetti.

La carriera di Smith, dai tempi di Clerks, è continuata nel mondo del cinema hollywoodiano, dove ha fatto il regista, l’autore e anche l’attore. Oggi il regista non disdegna anche collaborazioni con la televisione, soprattutto se si parla di supereroi. Dopo aver diretto episodi per The Flash, Smith ha firmato la mid-season première della seconda stagione di Supergirl, serie per la quale dirigerà anche un altro episodio, il diciassettesimo della seconda stagione.

Ecco cosa ha dichiarato il regista: “Sono innamorato di tutti quelli che ci lavorano, è stato facile accettare di nuovo. Ci vuole un progetto speciale per farti accantonare i tuoi progetti più personali, e Supergirl è così. Lavorare alla serie significa regalarle un mese della tua vita, ma ho accettato in un attimo perché l’ultima volta che ho partecipato al progetto è stato incredibile, sono molto felice del risultato. La serie è incredibilmente accogliente, intrattenimento fatto davvero bene. E non si tratta di televisione usa e getta, c’è del cuore.”

Supergirl è attualmente in onda su The CW, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!