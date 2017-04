Supergirl 2: Mark Gibbon sarà il Generale Zod

Un nuovo villain della mitologia a fumetti diarriverà a National City in questa seconda stagione di: stiamo parlando del Generale Zod, che debutterà nel season finale dello show di The CW.

Per l'occasione, è stato ingaggiato l'attore Mark Gibbon (C'era una volta) per dargli il volto. Non è chiaro cosa porterà Zod a National City, ma è chiaro che ci sarà uno scontro epico che potrebbe coinvolgere anche il Superman di Tyler Hoechlin.

Zod non è primo né l'ultimo di villain storici dell'Uomo D'Acciaio ad aver fatto un'apparizione nello show della DC Comics. Questa è la seconda trasposizione televisiva per il personaggio: la prima era stata interpretata da Callum Blue in Smallville. Al cinema Zod ha avuto il volto di Terrence Stamp in Superman II e di Michael Shannon in L'Uomo D'Acciaio e Batman v Superman.