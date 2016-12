Supergirl 2: la midseason premiere presentata nel nuovo trailer

Da poco, la rete televisiva statunitenseha rilasciato online il nuovo trailer per il ritorno della mancante mezza stagione di, in cui possiamo già vedere alcune primissime sequenze della prossima puntata della parte finale del secondo capitolo dello show. In fondo alla notizia potete trovare il filmato.

Il trailer mostra Alex che incoraggia Mon-El a prendere coraggio per superare la sua paura, ci mostra un avvertimento di quello che succede quando si va in cerca di guai e si conclude con Supergirl sanguinante su un pianeta con un sole rosso.

Come sappiamo, la prima parte della seconda stagione è terminata da qualche settimana e già molti eventi si sono susseguiti in queste prime puntate del secondo capitolo dello spettacolo. Tutti i fan sanno bene che questi ultimi mesi hanno ospitato, per esempio, il crossover di Supergirl con le altre serie ispirate ai personaggi dei fumetti della DC Comics e ospitate sul network The CW. Ma ancora molte sorprese devono arrivare.

Supergirl farà il suo ritorno con le nuove puntate della sua seconda stagione nel corso del mese di gennaio.