Supergirl 2: primo sguardo a Mr. Mxyzptlk!

Nell'ultima puntata di, il personaggio di nomeè apparso sullo schermo, e questa presenza segna la sua prima apparizione live-action da quando è andata in onda la quarta stagione di. Dopo il salto, potete trovare un'immagine con l'attore che ricopre il ruolo.

Il personaggio è impersonato dalla star Peter Gadiot, che abbiamo già visto in C'era una Volta. Mr. Mxyzptlk è un personaggio potente le cui battaglie contro l'Uomo d'Acciaio sono caratterizzate da un senso di divertimento e malizia, più che da vera e propria cattiveria, ma questo non significa che non ci sarà una buona dose di distruzione quando il personaggio arriverà in città.

Creato nel 1944 dallo scrittore Jerry Siegel e dall'artista Ira Yarborough, il signor Mxyzptlk fa sentire notevolmente la sua presenza nella collezione recentemente ristampata World Funnest.

Supergirl, come accennato, non sarà il debutto live-action del personaggio. In precedenza è già apparso in Le avventure di Superboy, Lois & Clark: Le nuove avventure di Superman e Smallville.