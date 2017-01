Supergirl 2: la puntata diretta da Kevin Smith introdurrà nuove specie aliene

Come tutti i fan della seriesicuramente sapranno, tra i prossimi episodi della seconda stagione dello show ce ne sarà uno diretto dae, da poco, è stato confermato che, all'interno della puntata, verranno presentate nuove specie aliene. Lo stessoce ne dà un assaggio con la foto visibile in calce alla notizia.

I fan desiderosi di ottenere un primo sguardo ai nuovi personaggi non dovranno aspettare fino alla prima puntata. Smith, infatti, ha postato una foto di sé stesso su Instagram in posa con gli alieni, che ha chiamato con il nome di Maaldorians.

Questi personaggi rappresentano una specie del tutto originale. Senza legami specifici con i fumetti, questa nuova introduzione ci dice che gli scrittori hanno avuto totale libertà nella creazione della specie, delle sue abilità, punti deboli e storia. Così, mentre questa immagine trasmette certamente il look aggressivo, i Maaldorians potrebbero essere sia una specie pacifica, sia una razza ostile. Fisicamente, hanno un aspetto simile a quello dei rettili e questo potrebbe significare che hanno caratteristiche come l'essere a sangue freddo.

Nel suo post su Instagram, Smith ha anche promesso che avrebbe twittato di più sull'episodio, quindi forse ci saranno approfondimenti supplementari a proposito di questa nuova specie nel prossimo futuro.

Supergirl ritornerà si The CW lunedi 23 gennaio.