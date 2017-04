Supergirl 2: Superman torna nel finale, il cast vuole Bruce Willis come Lex

Il season finale della seconda stagione di, il serial targato DC Comics che va in onda sul network statunitense The CW, vedrà un gradito ritorno per i fan della casa editrice e della serie tv.

Infatti, è stato annunciato che il Superman interpretato da Tyler Hoechlin sarà parte del season finale. Andrew Kreisberg aveva annunciato, dopo le apparizioni del personaggio nei primi episodi della seconda stagione, la volontà di rivedere Superman all'interno della serie il prima possibile; desiderio esaudito ed ora Superman tornerà a combattere al fianco di sua cugina.

Intanto, lo show si sta concentrando sempre di più sulla famiglia Luthor, e Katie McGrath, interprete di Lena Luthor, svela chi vorrebbe vedere nei panni di Lex Luthor in questa serie tv: "Se dovesse apparire solo in un episodio? Bruce Willis, assolutamente". Chissà se The CW ha i soldi necessari per averlo a bordo...