Supergirl 2: Teri Hatcher di 'Lois & Clark' entra nel cast!

L'attrice, che ha ricoperto il ruolo dinella serie televisiva, si unirà al cast della seconda stagione diquesto inverno per un arco narrativo che la vedrà coinvolta nello spettacolo per più episodi.

Secondo la rete The CW, la Hatcher ricoprirà un nuovo ruolo misterioso che diventerà il nuovo Big Bad della stagione 2. Non si sa se il suo personaggio sarà umano - forse il successore di Lillian Luthor come il capo della Cadmo, per esempio - o alieno, con possibili legami con gli esseri misteriosi a caccia di Mon-El.

La Hatcher, attrice vincitrice di SAG e ai Golden Globe, più recentemente è apparsa al fianco di Matthew Perry e Thomas Lennon in un ruolo ricorrente nella serie comica della NBC intitolata The Odd Couple.

A proposito della new entry nel cast, il produttore esecutivo Andrew Kresiberg, ha affermato: "Senza offesa per nessuna delle meravigliose attrici che hanno ricoperto la parte, Teri Hatcher è la mia Lois Lane preferita. Vederla tornare al Superworld in una parte completamente diversa è un dono incredibile per me, Greg Berlanti e per i fan.".