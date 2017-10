Supergirl 3: Adrian Pasdar è Morgan Edge nella nuova clip rilasciata dalla CW

La rete statunitenseha recentemente rilasciato una nuova clip tratta dalla season premiere di, “”, con protagonistanei panni dell’iconico antagonista DC Comics

Creato dal leggendario fumettista Jack Kirby, Edge è stato introdotto nell’universo cartaceo DC in Superman’s Pal, Jimmy Olsen #133 (nel lontano 1970) nelle vesti di capo assoluto di una compagnia mediatica rivale del Daily Planet. Da allora, il villain è riuscito a sopravvivere agli annuali disastri che caratterizzano gli eventi DC e i vari reboot, divenendo, nel New 52, il proprietario del Daily Planet stesso.



Nella clip visionabile in coda all’articolo assistiamo a una discussione a tavolino cui partecipano, fra gli altri, lo stesso Edge, James “Jimmy” Olsen e Lena Luthor, i quali sembrano non nutrire grande stima nei confronti del boss mediatico. Sebbene i due tentino infatti a più riprese di evidenziare gli svantaggi che il piano del magnate porterebbe a National City, Edge si dimostra in grado di ribattere qualsiasi accusa senza alcuna difficoltà. Al contrario, lo vediamo accusare egli stesso James e Lena di aver, il primo, commesso troppi favoritismi sul lavoro presso la CatCo, e la seconda di essere malvagia e subdola tanto quanto Lex e Lillian Luthor.



Qualora Edge stia ottenendo una cattiva pubblicità dal network mediatico CatCo, è probabile che nella nuova stagione si riveli, al pari di Reign, uno dei principali antagonisti della nostra Kara Zor-El. D'altronde, in qualità di reporter, quest’ultima ha sempre portato in prima pagina le principali storie che affliggevano gli innocenti cittadini della città, smascherando più volte i crimini commessi dai potenti di National City. Dal momento che, secondo Lena, i piani di Edge potrebbero privare i cittadini delle proprie case, è dunque plausibile che Kara decida di affrontarlo sia con la penna che per le strade, nei panni dell'eroina kryptoniana Supergirl.