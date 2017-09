Supergirl 3: Chad Lowe guest star, sarà sia attore che regista!

Il cast e la regia disi arricchise di un'importante e prestigiosa new entry, seppur si tratti di una guest star: parliamo di, attore celebre per la sua partecipazione in altri show come Pretty Little Liars, 24, Life Goes On e vincitore anche di un Emmy.

A riportarlo è Entertainment Weekly, che svela anche quale personaggio di Supergirl 3 sarà interpretato da Chad Lowe, che farà la sua comparsa come guest star nel quarto episodio della nuova stagione, intitolato 'The Faithful': Lowe vestirà i panni di Thomas Coville, la cui descrizione ufficiale è servita qui sotto.

"È un carismatico leader religioso con un legame sorprendente con Supergirl - il suo culto, fondamentalmente, adora la Ragazza d'Acciaio. È un uomo profondamente spirituale, dedito a predicare la sua vede e a cambiare le vite dei suoi seguaci".

E non è tutto, poiché Chad Lowe non si limiterà a recitare in Supergirl 3... ma sarà anche dietro la macchina da presa! L'attore, infatti, dirigerà il settimo episodio dello show DC Comics intitolato 'Wake Up': ricordiamo che Lowe non è nuovo neanche al ruolo di regista, visto che ha fatto da director anche per alcuni episodi di Pretty Little Liars, Bones e Life in Pieces

Un'altra piccola "chicca": Chad Lowe non è nuovo neanche al mondo DC Comics, poiché ha prestato la voce a Shazam nella serie animata Young Justice e in un episodio del cartoon di Superman nel 1998.

Supergirl 3, forte dell'acclamato attore e regista televisivo, esordirà il 9 ottobre negli USA.