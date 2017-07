Supergirl 3: David Harewood anticipa cosa ci aspetta nella prossima stagione

tornerà inper interpretato(aka) e nel corso di una recente intervista ha anticipato qualche dettaglio interessante in vista della prossima stagione, che debutterà negli USA in autunno.

L’attore di Martian Manhunter ha dichiarato che Supergirl 3 riprenderà esattamente dove abbiamo lasciato Kara nel season finale della seconda stagione:

“Sarà l’inizio di una nuova, lunga stagione, e penso che molte storie sono ancora da scoprire. La stagione 3 si aprirà pochi minuti dopo il finale della seconda stagione, dunque non avrete un grosso gap temporale da colmare. Credo che stiamo tutti per imbarcarci in un viaggio pazzesco per questa nuova stagione”.

David Harewood ha poi parlato dei toni che vedremo nella trama di Supergirl 3:

“Saranno molto diversi per questa stagione. Ovviamente le cose non sono andate molto bene per Kara nel finale della seconda, essendosi separata da Mon-El (Chris Wood) che è andato chissà dove. È andato negli abissi dello spazio, e questo la influenzerà pesantemente”.

Il season premiere di Supergirl 3 andrà in onda il 9 ottobre negli USA.