Supergirl 3: i fan adorano vedere vecchie conoscenze in ruoli differenti?

Uno dei principali elementi caratteristici dei serial appartenenti all’è senza dubbio il frequente utilizzo di attori con pregresse esperienze nelle trasposizione televisive targatein particolare, in soli due anni, ha ingaggiato almeno una decina di volti già noti ai fan.

In una recente intervista rilasciata al portale d’informazione Rotten Tomatoes, Robert Rover, produttore esecutivo di Supergirl, ha spiegato che i fan adorano la presenza di collegamenti con le passate incarnazioni televisive del DC Universe. Queste sono state le sue parole sull'argomento: “Adoriamo vedere in ruoli differenti dei volti che già conosciamo e con cui abbiamo familiarità. Lo amiamo, e crediamo ne vadano matti anche i fan. Per di più, sono tutti attori strepitosi.”



La terza stagione di Supergirl, ad esempio, ci mostrerà Erica Durance, che un tempo interpretò Lois Lane in Smallville, nei panni della “nuova” Alura: la moglie di Zor-El, nonché madre di Kara. Sull’argomento lo stesso Rover ha affermato che l’abbandono di Laura Benanti, che in precedenza aveva ricoperto tale ruolo in Supergirl, è dovuto agli impegni inconciliabili dell’attrice.



“Ci piace riportare sugli schermi, in ruoli diversi, persone che hanno già fatto parte del DC Universe, pertanto è pazzesco riavere [Erica Durance] nella famiglia DC. Ci è dispiaciuto molto apprendere che Laura Benanti non avrebbe potuto riprendere il suo personaggio, poiché avevamo adorato la sua interpretazione di Alura. Tuttavia, la radici di Kara e la perdita dei genitori sono un punto focale del suo personaggio, di conseguenza era importante conservarne la presenza nella sua vita sulla Terra” così ha giustificato Rover il recente cambio di attrice.



Purtroppo Rover ha poi rivelato che Erica Durance ed Helen Slater, che in passato hanno rispettivamente vestito i panni di Lois Lane e Martha Kent in Smallville, saranno le uniche interpreti di ritorno previste per quest’anno. Recentemente persino lo stesso Tom Welling, l’indiscussa star di Smallville, ha espresso il desiderio di comparire nell’Arrowverse: l’attore, tuttavia, non è interessato allo show di Supergirl, ma vorrebbe bensì apparire in The Flash.