Supergirl 3: in arrivo una Kryptoniana sexy e misteriosa

si prepara a introdurre un nuovo: nello specifico parliamo di una figura femminile, che viene descritta come "misteriosa e sensuale", al pari di un popolare personaggio di- ovvero, interpretata dalla bella e brava

Secondo TV Line, infatti, la produzione è in cerca di un'attrice di età intorno ai 40 anni per intepretare una "misteriosa e sensuale Kryptoniana" in Supergirl 3. Al momento non conosciamo ulteriori informazioni, né tanto meno in che punto della stagione vedremo questo nuovo personaggio. Intanto il cast ha da poco accolto un'altra new entry per un recast: Erica Durance, la storica Lois Lane di Smallville, interpreterà Alura, la madre biologica di Kara.

Supergirl 3 esordirà a ottobre negli USA.