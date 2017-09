Supergirl 3: Kara avrà un nuovo costume nella terza stagione!

si prepara a debuttare negli USA con la terza stagione: emergono sempre nuovi dettagli sullo show targato The CW, rivelati proprio da- attrice protagonista, interprete di

A quanto pare, infatti, in Supergirl 3 vedremo la Ragazza d'Acciaio vestire una versione diversa del suo costume classico. Non ci è ancora dato sapere come sarà fatto, ma lo ha anticipato Melissa Benoist ai microfoni di Entertainment Weekly:

"Ci sarà un costume diverso che indosserò a un certo punto di questa stagione, ma non rivelerò né quando né le capacità che donerà".

A quanto pare Kara riuscirà anche a ottenere dei nuovi poteri grazie la costume inedito: di cosa si tratterà? Lo scopriremo a partire dal 9 ottobre prossimo, data di messa in onda del season premiere di Supergirl 3.