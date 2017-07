Supergirl 3: non ci saranno due importanti villain dei fumetti

Nelle sue finora due stagioni,ha esplorato un vasto parco di antagonisti appartenenti all’universo dei fumetti di. Tuttavia, sembra che due importanti villain dell’Uomo d’Acciaio non compariranno nella prossima stagione.

Parliamo di Lex Luthor e del Generale Zod. A tal proposito lo showrunner Andrew Kreisberg, nel corso del San Diego Comic-Con 2017, ha detto che Zod non sarà un protagonista della prossima stagione, nonostante il suo cameo nel season finale di Supergirl 2.

“È stato perlopiù un cameo divertente, non abbiamo piani per introdurlo davvero. Abbiamo visto la nostra versione di Superman (interpretato da Tyler Hoechlin, ndr), come un eroe che ha già affrontato diverse nemesi che esistono nella sua mitologia. Ha già combattuto Zod, Brainiac e Doomsday. Quindi, quale sarebbe la novità di portare Zod sul piccolo schermo? Dopo che al cinema, inoltre, è già stato interpretato da Terence Stamp e Michael Shannon”.

Secondo lo showrunner lo stesso discorso vale per Lex Luthor.

“Non siamo qui a desiderare di avere un altro Luthor nello show. Abbiamo già la migliore (Lena Luthor, ndr). Abbiamo in mente grandi cose per lei”.

Supergirl 3 debutterà in autunno negli USA.