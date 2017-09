Supergirl 3: online un nuovo promo del season premiere

torna a mostrarsi, grazie a un nuovo promo rilasciato in queste ore dall'emittente: La clip è intitolata "I got this" ed è dedicata al season premiere della serie DC Comcis dedicata alla ragazza d'acciaio.

Sappiamo che in Supergirl 3 ci sarà Reign come villain, ma la clip che vi proponiamo è dedicata al primo episodio dello show e all'introduzione di un nuovo personaggio: parliamo del debutto nell'Arrowverse di Robert DuBois, meglio conosciuto con il suo alter ego di Bloodsport.

Si tratta di un mercenario instabile e ossessionato dalla guerra in Vietnam: nei fumetti lo vediamo principalmente come avversario di Superman, ma in Supergirl sarà Kara Danvers (Melissa Benoist) a fare i conti con lui.

Vi ricordiamo che il season premiere di Supergirl 3 andrà in onda negli USA a partire dal 9 ottobre.