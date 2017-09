Supergirl 3: prima foto ufficiale di Odette Annable nella terza stagione

: La nuova stagione di Supergirl , la terza, è alle porte; inizierà infatti su CW a partire dal prossimo 9 ottobre. Ora possiamo vedere la prima foto ufficiale dinei panni dell'alter-ego del suo personaggio,

Dopo aver vinto la sua battaglia contro Rhea, Kara dovrà vedersela con Worldkiller Reign, interpretata da Odette Annable (Dottor House). Non sappiamo molto del personaggio che interpreterà a dire il vero; abbiamo potuto dare solo un'occhiata brevissima guardando il trailer di poche settimane fa ma adesso, grazie a TV Insider, sembra che inizieremo ad avere dei dettagli concreti sul suo imminente debutto.

Intanto, quando la incontreremo, ci renderemo conto che lei non ha la più pallida idea di essere la Worldkiller e dovrà pertanto intraprendere un viaggio che la porterà a scoprire la verità un po', diciamocelo, come è stato per Davis Bloome e il suo Doomsday di Smallvilleiana memoria.

Il produttore esecutivo di Supergirl Andrew Kreisberg accenna: "Lei non ne ha proprio idea! Ha vissuto tutta la vita a National City nei panni di una persona adulta di nome Samantha. Lei è semplicemente Sam, una madre single che lavora e che, con l'andare avanti della stagione realizza che c'è altro che la riguarda, che invece non è solamente questo. E' una versione un po' dark e allo stesso tempo divertente del viaggio che fece Christopher Reeve nell'originale Superman.

Inoltre, sembra essere connessa con diversi membri del team Supergirl e questa sua inevitabile ascesa verso il male, causerà grosse frizioni all'interno delle dinamiche del gruppo di Kara. Tutti in qualche modo, avranno a che fare con lei, e questo è uno dei temi cardine della stagione e quindi bisognerà vedere fino a che punto riusciranno a spingersi per contrastarla quando scopriranno la sua vera identità, Reign. Alcuni penseranno che deve essere salvata, altri solo che debba essere fermata."

Qui sotto potete dare un'occhiata alla prima foto ufficiale che ritrae l'attrice nel personaggio di Sam in Supergirl stagione 3.