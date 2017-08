Supergirl 3: quale sarà il futuro di Maggie e Alex?

esordirà il prossimo 9 ottobre sul canalee gran parte dei personaggi tornerà per una nuova stagione dedicata all'eroina di: tuttavia ci sarà un comprimario che vedremo meno spesso rispetto alla scorsa stagione. Parliamo di, la fidanzata di

L'executive producer Andrew Kreisberg, in una recente intervista a Entertainment Weekly, ha svelato che l'interprete di Maggie, Floriana Lima, abbandonerà il cast come regular e comparirà più sporadicamente durante Supergirl 3, ma non senza lasciare il segno: ci sarà, infatti, un episodio dedicato al rapporto con suo padre.

"Maggie non morirà, sono sicuro che tante persone hanno paura di questo. Maggie continuerà a esistere in questo universo e speriamo che, se ci sarà l'opportunità, tornerà volta per volta. Sfortunatamente Floriana ha deciso di abbandonare. Il che ci lascia con il problema su come escluderla dai regular continuando a onorare la relazione amorosa tra lei e Alex. Abbiamo creato una storia che omaggia ciò che è venuto prima, quanto si amano l'un l'altra e quanto l'una ha cambiato la vita dell'altra. È una delle cose più emozionanti che abbiamo mai fatto, e Floriana è stata così brava in questi primi cinque episodi".

Manca poco al ritorno di Kara Zor-El sul piccolo schermo: le nuove serie The CW ripartiranno negli usa dal prossimo 9 ottobre.