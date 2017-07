Supergirl 3: tutte le nuove aggiunte al cast, ecco il trailer

In occasione del San Diego Comic-Con, The CW e DC Entertainment hanno diffuso in rete il trailer della terza stagione di, che tornerà sull'emittente statunitense il prossimo 9 ottobre. Trovate il trailer in questa notizia.

Durante il panel dedicato alla serie, sono state svelate delle nuove aggiunte al già nutrito cast. In questa terza stagione vedremo Adrian Pasdar (Agents of S.H.I.E.L.D.) interpretare il carismatico capitalista Morgan Edge mentre Carl Lumby (Alias) darà vita a M'yrnn J'onzz, papà di J'onn J'onnz/Martian Manhunter.

Yael Grobglas (Jane the Virgin) sarà, invece, Psi, una delle nuove villain di questa attesa terza stagione, mentre la giovanissima Emma Tremblay (Wayward Pines) sarà Ruby, una ragazzina di National City ossessionata da Supergirl.