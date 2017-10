Supergirl 3: il viaggio di Kara nella nuova stagione sarà 'emozionale'

vedrà una terza stagione dai toni più oscuri rispetto al passato, e il percorso di Kara non sarà affatto semplice in questa nuova season, iniziata ieri.

Kara sta combattendo per superare la perdita di Mon-El, impossibilitato a restare sul pianeta a causa del cambiamento di atmosfera. La supereoina che abbiamo ritrovato all'inizio della stagione 3 è persa, non sa più perché fa quello che fa, non si comporta come prima, ha preso le distanze sia dalla famiglia che dagli amici e tutti sono estremamente preoccupati per la sua situazione mentale.

Ma se Kara ha perso il suo innato ottimismo, come proseguiranno le avventure dell'eroina che, finora, è stata la "fetta" più leggera dell'Arrowverse? Inizialmente si vede un po' un'inversione di ruoli tra le due sorelle Danvers: Kara è seria e compassata, Alex, cerca di ridarle fiducia e speranza nel futuro. L'unica relazione d'amicizia che sembra rimanere inalterata adesso, è quella con Lena Luthor che, tuttavia, non ha idea di quale sia l'identità segreta di Kara.

Sicuramente, più in là, Kara recupererà almeno parte del suo ottimismo, anche perché il villain che si troverà a combattere richiederà l'utilizzo del suo pieno potenziale!

Supergirl va in onda tutti i lunedì su CW.