Supergirl: Cat Grant tornerà in primavera?

Dopo una stagione su, la serie dedicata aè stata trasferita su, insieme alla maggior parte delle serie legate all’universo. Il trasferimento ha determinato l’abbandono die del suo personaggio, che potrebbe però tornare in primavera.

Lo spostamento da CBS a The CW ha avuto una principale ripercussione, non prevista nei precedenti contratti: le riprese sono state spostate in Canada, dove vengono girate tutte le serie DC in onda su The CW. Questo spostamento causò l’abbandono di Calista Flockhart, l’attrice che interpretava Cat Grant.

Secondo quanto rivelato dall’insider Michael Ausiello, però, il personaggio potrebbe tornare: “Flockhart non è attualmente confermata per nessuno dei prossimi episodi della seconda stagione, ma stanno ragionando su un suo possibile ritorno in primavera”.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un ritorno del personaggio? Supergirl tornerà a Gennaio 2017, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!