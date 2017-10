Supergirl: diamo un primo sguardo a Overgirl, la controparte malvagia di Kara

: Come annunciato qualche settimana fa, il crossover di quest’anno fra le serie dell’, secondo Stephen Amell un film di 4 ore intitolato " Crisis on Earth-X ”, vedrà gli eroiaffrontare le proprie controparti malvagie provenienti da un’altra Terra.

Cresciuta appunto su una terribile Terra in cui i nazisti vinsero la Seconda Guerra Mondiale, il personaggio di Overgirl, controparte cattiva della solare eroina Supergirl, venne introdotto nell’Universo DC a cavallo fra il 2008 ed il 2009, durante l’evento cosmico noto come “Crisi Finale”. Il personaggio ebbe però un ruolo marginale nella vicenda e scomparve prematuramente dopo sole quattro uscite.



Fortunatamente le origini cartacee del personaggio non si ripeteranno sulla rete statunitense The CW, la quale ha quest’oggi rilasciato la prima foto tratta dal set del crossover con protagonista la bionda criminale. Visionabile in calce all’articolo, la suddetta foto ci mostra la doppelganger indossare un costume scuro con il logo “SS” sul petto, al posto dela classica “S” da sempre indossata da Kara e suo cugino Kal-El (Superman), più un’agghiacciante maschera che ne copre il volto. Non è dunque chiaro se la donna immortalata nello scatto sia Melissa Benoist o una stuntwoman, ma sappiamo che sarà l’indiscussa star del serial a doppiare la propria controparte malvagia.



Voi cosa ne pensate del costume indossato da questa “Nazi Supergirl”? Lo trovate adeguato alla personalità contorta del personaggio e alle sue drammatiche origini?



In attesa di scoprire nuovi dettagli sul personaggio DC Comics e sull'imminente crossover, vi ricordiamo che le quattro parti di “Crisis on Earth-X” verranno trasmesse in America in due serate il 27 ed il 28 novembre 2018. Il crossover coinvolgerà infatti l’ottavo episodio delle attuali stagioni di Supergirl, Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow. Noi non vediamo l'ora di lasciarci coinvolgere da questa lotta tra bene e male, e voi?