Supergirl: ecco le prime fotografie dell'undicesimo episodio

ha pubblicato alcune nuove foto promozionali per l’undicesimo episodio della seconda stagione di. Inil gruppo dovrà unirsi per sconfiggere unmolto pericoloso. Le immagini sono disponibili in fondo alla notizia.

Kara (Melissa Benoist) e i suoi amici sono bloccati in una specie di casa degli orrori quando un White Martian, guidato dalla vendetta, decide di infiltrarsi nel DEO con l’obiettivo di catturare M’gann e distruggere chiunque si metta sulla sua strada. Supergirl e i suoi colleghi dovranno arrivare all’edificio e assicurare la salvezza di tutti prima che sia troppo tardi.

Le fotografie dell’undicesimo episodio della seconda stagione di Supergirl, “The Martian Chronicles”, sono disponibili come sempre in fondo alla notizia. Restate sulle nostre pagine, invece, per tutti gli aggiornamenti sulla serie. Buona visione!