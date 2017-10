Supergirl: l'interprete di Samantha ci parla della trasformazione in Reign

: L'attriceha rivelato che, la nuova antagonista che nella terza stagione diseminerà distruzione a National City, adotterà inizialmente l’identità fittizia di una comune donna chiamata

In seguito alle anticipazioni forniteci al termine della precedente stagione, sappiamo già che al tempo della distruzione di Krypton, un’altra navicella decollò dal pianeta ormai condannato: all’interno vi era proprio la “Worldkiller” che quest’anno si contrapporrà all’eroina di National City.



Grazie alle recenti immagini tratte dalla terza season premiere, siamo inoltre a conoscenza che Samantha e sua figlia saranno in grave pericolo fin dalla loro prima comparsa nello show televisivo; durante il corso della stagione, poi, la personalità di Reign seppellita nelle profondità dell’animo di Samantha emergerà lentamente, risvegliandone di conseguenza anche i superpoteri. Se il personaggio conserverà inizialmente un certo equilibrio, la possibilità che la figlia corra dei pericoli finirà per accelerarne il processo di trasformazione.



Ma chi è esattamente Reign? Essendo stata creata soltanto nel 2012, in occasione del reboot New 52, il personaggio di Reign non ha un lungo passato editoriale alle proprie spalle, ma in una storia pubblicata appena qualche anno fa si è comunque rivelata una formidabile avversaria per Kara Zor-El. Non per nulla il personaggio è stato potenziato geneticamente dalla tecnologia kryptoniana affinché fosse in grado di distruggere interi pianeti.



Intervistata dal portale di informazione Entertainment Weekly, Odette Annable, che nella serie interpreterà appunto Samantha, ha dichiarato: “Penso che questa storia così toccante, narrata a piccole dosi come noi intendiamo fare, permetterà agli spettatori di relazionarsi col personaggio.”



Sebbene Annable non conosca ancora l’intera trama prevista per il suo personaggio, ha rivelato che non vestirà tanto presto i panni dell’antagonista Reign. Inizialmente interpreterà solo Samantha, un personaggio che -secondo l’attrice- sotto la superficie nasconde un grande mistero.



“Gli indizi arriveranno un po’ alla volta e piano piano scoprirà che le sta accadendo qualcosa. Al momento non so altro.”



L’idea di dare anche a Reign una doppia personalità (di cui però lei stessa è all’oscuro) si riaggancia al dualismo che da sempre caratterizza Supergirl. Quello della doppia identità sarà infatti uno dei principali temi affrontati quest’anno: J'onn J'onzz sarà alle prese col suo lato marziano e quello terrestre, mentre Kara affronterà il suo doppio retaggio.



Non è ancora chiaro se l’introduzione di Reign porterà eventualmente alla comparsa di altri Worldkiller, ma sull’argomento Odette ha affermato: “Per ora ci sarò solo io, ma sarebbe interessante se nel mezzo di un epico scontro finale arrivassero i miei alleati a darmi man forte. Sarebbe molto divertente.”



Nel serie cartacea di Supergirl sono infatti comparsi più Worldkiller, i quali potrebbero essere utilizzati per offrire alla nostra eroina dei validi avversari futuri. Nel frattempo, la progressiva trasformazione di Samantha offrirà un cospicuo quantitativo di conflitti nella stagione ormai alle porte, che ricordiamo esordirà il prossimo il 9 ottobre sulla rete statunitense CW.