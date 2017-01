Supergirl: Livewire è protagonista del nuovo trailer!

è tornata ufficialmente in onda con il nuovo episodio, diretto da. Nel trailer andato in onda alla fine della puntata viene anticipato il ritorno di uno dei nemici più iconici della serie:. Buona visione!

La serie, dopo il gigantesco crossover con gli altri prodotti DC in onda su The CW, è tornata in onda con una puntata molto classica: Kara, la nostra Supergirl, è come sempre divisa tra le battaglie contro qualche minaccia aliena e i normali problemi della sua vita e di quella di sua sorella Alex.

Al termine dell’episodio è andato in onda il tradizionale trailer per la puntata successiva, intitolata “We Can Be Heroes”. Nel video è anticipato il ritorno di Livewire, villain apparso per l’ultima volta nella prima stagione. Si tratta della terza volta in cui la cattiva appare nella serie, sarà l’ultima?

Supergirl è attualmente in onda su The CW, mentre il trailer della puntata è disponibile come sempre in fondo alla notizia. Buona visione!