Supergirl: Metallo e Livewire tornano nella serie!

La seconda stagione di Supergirl si è recentemente soffermata sulle storyline dedicate a CADMUS, all’arrivo di Mon-El (Chris Wood) e sul coming-out di Alex Danvers (Chyler Leigh). Con la sconfitta di CADMUS avvenuta nel finale autunnale, però, la Donna d’Acciaio avrà sicuramente bisogno di qualche nuovo cattivo da sconfiggere.

Secondo quanto rivelato da TVLine questi cattivi saranno gli storici Livewire e Metallo, villain molto amati dai fan. Metallo, John Corben, sarà sempre interpretato da Frederick Schmidt e tornerà in scena dopo le performance dei primi due episodi della seconda stagione. Livewire, cioè Leslie Willis, sarà interpretata da Brit Morgan ed è uno dei primissimi villain dello show.

Supergirl tornerà in onda il 23 Gennaio 2017 su The CW, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!