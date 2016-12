I fan disono rimasti con il fiato sospeso dopo gli eventi del gigantesco crossover con. Quali saranno le conseguenze sulla vita di Kara? Ecco la nuova clip pubblicata da

Le nuove immagini dell’episodio in onda il 23 Gennaio mostrano la nuova vita di Mon-El. Supergirl (Melissa Benoist) si ritrova al bar diventato location stabile in gran parte della seconda stagione. Dietro il bancone, al lavoro come una persona qualunque, c’è Mon-El, interpretato da Chris Wood. Il video, come al solito, è disponibile in fondo alla notizia. Buona visione!

Supergirl tornerà in onda il 23 Gennaio, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!