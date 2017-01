Supergirl: il nuovo episodio sarà dedicato alla famiglia Luthor

Puoi mai fidarti davvero di un Luthor? Questa è la domanda che ronza in testa a Kara e a tutti i fan che stanno guardando la seconda stagione diin onda su. A quanto pare le prime risposte saranno svelate nel prossimo episodio, tutto dedicato alla famiglia Luthor.

Nella sinossi dell’episodio, intitolato proprio “Luthors”, Kara sembra obbligata a lavorare per cancellare le macchie dalla reputazione di Lena Luthor, reputazione compromessa dalle azioni compiute da Lilian Luthor dopo essere uscita dalla prigione dove era rinchiusa. Ecco i dettagli:

“La polizia incolpa Lena (Katie McGrath) dell’evasione di Metallo (la guest star Frederick Schmidt) dalla prigione e della liberazione di Lilian Luthor (la guest star Brenda Strong). Nonostante le prove sembrino schiaccianti, Kara (Melisssa Benoist) non accetta la colpevolezza dell’amica e combatte per salvarne la reputazione. In alcuni flashback scopriremo come Lena è diventata una Luthor”.

Supergirl è attualmente in onda su The CW, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!