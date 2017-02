Supergirl: il nuovo trailer è dedicato alla famiglia Luthor

ha speso gran parte del suo primo anno sua introdurre nuovi personaggi, tra cui nuovi membri della famiglia. Il nuovo trailer dello show, infatti, mostra, oltre che l’armatura aliena di Lex. Buona visione.

Uno dei personaggi più affascinanti della serie è Lena Luthor, figlia adottata di Lilian e sorella del famoso Lex: la ragazza ha lavorato con Supergirl per fare del bene, tanto da far imprigionare la sua stessa madre. Il nuovo episodio, intitolato “Luthors”, potrebbe gettare una nuova luce sulla morale di Lena.

Secondo quanto scritto nella sinossi dell’episodio, infatti, Lena sarà coinvolta nella liberazione di sua madre e del villain Metallo: il trailer dell’episodio è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su Supergirl. Buona visione!