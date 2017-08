Supergirl: il ruolo di Kara nel prossimo crossover dell'Arrowverse sarà centrale

L’ultimo crossover tra le seriedell’universohanno alzato notevolmente l’asticella di gradimento del pubblico. Per questo motivo tutte le serie facenti parte del cosiddetto, nel corso delle prossime stagioni, continueranno a incontrarsi e sembra chequesta volta avrà un ruolo centrale.

Lo ha svelato lo showrunner di Supergirl, Robert Rovner, nel corso del Comic-Con 2017 di San Diego: “Sarà un vero crossover diviso in 4 parti e inizierà con Supergirl questo autunno. E tutto ciò che possiamo dire… è che sarà super”.

Altrettanto entusiasta è la co-sceneggiatrice di Supergirl, Jessica Oueller: “Sarà meraviglioso! Il miglior crossover di sempre!”

Non vediamo l’ora di goderci il nuovo crossover tra Supergirl, Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow. Tutti questi show esordiranno in autunno negli USA.