Supergirl/The Flash crossover: online le prime immagini con Music Meister

Dopo il grande crossover multi-episodio che ha coinvolto tutte e quattro le serieambientate nel, avremo ancora la possibilità di assistere all'incontro delle versioni televisive dei supereroi. Un esempio è il prossimo crossover che vedrà l'incrocio delle trame diin una puntata musicale con

Pochi istanti fa, sono state diffuse su diversi account di Twitter alcune prime immagini e foto scattate dal set delle priprese della puntata in questione, che ci consentono di dare il nostro primo sguardo al villain che i nostri protagonisti dovranno affrontare tra danze e canti nel corso della puntata-crossover a tema musicale.

E' già stato precedentemente rivelato che Criss, Gustin, Benoist e Valdes avranno dei ruoli che prevederanno molte scene di canto nel corso di questo crossover musicale, oltre a Jesse L. Martin (Joe West), così come l'attore di Legends of Tomorrow, John Barrowman (Malcolm Merlyn) e Victor Garber (professor Martin Stein). Il crossover tra Supergirl e la The Flash comprenderà almeno due brani originali, "Superfriends", scritto dal creatore di Crazy Ex-Girlfriend, ovvero Rachel Bloom, che sarà cantato da Gustin e Benoist, così come "Runnin' Home to You" dagli scrittori di La La Land, Benj Pasek e Justin Paul, che sarà cantata da Gustin. Oltre agli attori citati, il crossover musicale includerà Chris Wood come Mon-El, anche se l'attore non avrà un ruolo cantato.