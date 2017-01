Supergirl: tutti i misteri della seconda stagione saranno risolti

Lo spostamento daha fatto bene a: gli ascolti sono migliorati e il crossover con le altre serie tratte dall’universoha fatto bene al personaggio. Il produttore esecutivo ha recentemente svelato alcuni dettagli sul futuro dello show.

Nella seconda stagione della serie abbiamo visto Kara iniziare la sua carriera da reporter e molto altro, tra cui numerosi misteri non risolti. Ali Adler, produttore esecutivo di Supergirl, ha recentemente rilasciato una intervista a TVLine sul futuro delle storyline introdotte nella seconda stagione dello show:

“Un sacco di segreti sono stati accennati in questa stagione… Daremo risposte definitive nella seconda metà degli episodi. Inizialmente scopriremo cosa nasconde Mon-El, perché sostiene di non ricordare il suo bacio, forse non proprio piacevole, con Kara? Esploreremo di più la loro relazione. Anche Kara deve capire cosa prova per lui.”

Supergirl tornerà in onda su The CW il 23 Gennaio 2017, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!