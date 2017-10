Supernatural 13: anche quest'anno vedremo Jim Beaver tornare sul set?

: Dopo aver anticipato interessanti dettagli riguardo il futuro di un personaggio venuto a mancare durante la scorsa stagione di, gli showrunner rivelano che vorrebbero riportare nel serial una figura amatissima dai fan e di cui tutti sentiamo ancora oggi la mancanza.

Interpretato da un Jim Beaver alla massima potenza, il personaggio di Bobby Singer è stato quasi un padre adottivo per Sam e Dean Winchester, una figura ricorrente all’interno del serial che li ha aiutati nelle situazioni più disperate, sia durante la caccia ai mostri che attraverso preziosi consigli. Probabilmente è per questo motivo che molti fan ritengono che Bobby sia stato per i ragazzi un padre migliore di John Winchester (Jeffrey Dean Morgan), troppo assente e distratto dalla caccia al demone dagli occhi gialli Azazel per accudire e crescere come si deve i propri figli.



Fino alla tragica morte avvenuta nella settima stagione del serial, forse uno dei momenti più tristi di tutto Supernatural, Bobby è stato un personaggio su cui poter sempre contare, e persino dopo la sua dipartita ha continuato ad aiutare i ragazzi, seppur entro certi limiti.

Dal momento che la morte, in Supernatural, non ha mai trattenuto troppo a lungo i protagonisti dello show, i fan potrebbero finalmente rivedere sullo schermo il loro beniamino. Interrogati sulla possibilità che il personaggio compaia ancora sul set, Andrew Dabb e Robert Singer hanno rivelato che sarebbero entusiasti all’idea di lavorare di nuovo con l’attore, quand’anche fosse disponibile a riprendere il ruolo ricoperto nello show.



Qualora accadesse, gli showrunner anticipano che il personaggio potrebbe ricomparire nella seconda metà della stagione (quindi dopo la pausa invernale), la quale esplorerà un mondo apocalittico. Dabb e Singer rivelano inoltre che i fan non devono aspettarsi che questa tredicesima stagione si focalizzi su una timeline alternativa, in quanto lo show “non si allontanerà dal bunker e dall’Impala”.



Lo stesso Bobby del mondo apocalittico, intravisto già lo scorso anno, non è il burbero e adorabile uomo che i fan di Supernatural conoscono e adorano, pertanto gli spettatori non lo vedranno legare con Sam e Dean. Non essendo mai nati nella realtà alternativa, Bobby neanche conosce i nostri ragazzi, ciononostante il ritorno di Jim Beaver rimarrebbe un evento molto gradito da tutti gli appassionati del serial, indipendentemente dalle circostanze.