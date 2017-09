Supernatural 13: ecco il nuovo poster della tredicesima stagione!

Supernatural arriva con la sua tredicesima stagione a partire dal 12 ottobre sullae adesso è online il poster promozionale che ci introduce la nuova season!

I fratelli Winchester e Castiel se la dovranno vedere con la nuova Alba dell'Oscurità nella tredicesima stagione di Supernatural. Perlomeno così sembra, a giudicare da poster rilasciato online che introduce la nuova season. Alla fine della dodicesima stagione abbiamo visto la morte di Castiel per mano di Lucifero, Crowley che si immola per tentare di fermarlo e la mamma dei due fratelli, Mary, si ritrova ella stessa intrappolata in un'altra dimensione, proprio tra le grinfie di Lucifero. Oltre a tutto ciò, il figlio di Lucifero, metà angelo metà umano, Jack, è nato e Chuck soltanto è a conoscenza della strada che intraprenderà il ragazzo in futuro. Per quanto riguarda Lucifero, lui sa di certo come rovinare la vita a tutti.

Supernatural stagione 13, a partire dal 12 ottobre su CW.