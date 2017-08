Supernatural 13: ci sarà un nuovo potente villain nella serie!

, lo showrunner di Supernatural , accenna ad un nuovo villain che vedremo nel corso della tredicesima stagione della serie.

Parlando con Entertainment Weekly, ecco cosa ha dichiarato Dabb:

"Al momento c'è un vuoto di potere e dunque un nuovo giocatore si unirà alla partita per cercare di colmarlo. Andato Crowley, la specie demoniaca e alcuni dei nostri giocatori - qualcuno che abbiamo già incontrato in passato e qualche volto nuovo - iniziano a chiedersi: qual è il futuro dell'Infermo? E la gente arriva con diversi punti al proprio ordine del giorno...!"

Nonostante un nome non sia uscito fuori, da questo discorso, un candidato che sembra perfetto a prendere il comando, sembra il figlio di Lucifer e Kelly Kline, Jack, ma è pur vero che potrebbe anche non seguire quella strada, considerando la sua continua lotta interiore per far convivere in armonia i due suoi lati di sé, quello umano e quello demoniaco.

Le domande sono molte, vedremo come hanno deciso di far proseguire lo show il 12 ottobre, quando Supernatural tornerà sulla CW con la sua stagione numero 13.