Supernatural: dettagli interessanti su uno dei personaggi della serie

: Con la fine della dodicesima stagione di, i fan sono ancora un po' scossi per aver visto la fine di uno dei personaggi più amati dello show. Tuttavia, come molti già sanno, non tutto ciò che muore resta morto in questa serie.

Infatti, dalle parole di Andrew Dabb, produttore esecutivo dello show, in questa stagione Castiel potrebbe tornare in quanto il suo lavoro nella serie non è ancora finito. "La morte non è la fine per Castiel", ha rivelato il Dabb. "Detto questo, quando riprenderemo con la nuova stagione, è più morto di quanto solitamente lo sono gli altri personaggi nello show. Ma Castiel ha un grande ruolo da svolgere per noi, ma ciò non accadrà immediatamente".

Quindi Castiel non tornerà subito in azione, ma prima o poi i fratelli Winchester lo rivedranno e parlando dei Winchester, Dabb ha rivelato che Sam e Dean avranno un periodo difficile da affrontare: "Non c'è nessuno che possano chiamare, quindi i nostri ragazzi sono un po' soli, un po' sbandati, sia emotivamente che in termini di trama".

La tredicesima stagione di Supernatural ritorna il 12 Ottobre sui canali CW.