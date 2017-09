Supernatural: ecco le nuove immagini della tredicesima stagione!

ritornerà ilcon la sua tredicesima stagione sui canali. Il network ha da poco rilasciato delle nuove foto che anticipano quello che sarà il ruolo dei fratellinella nuova stagione.

Dalle immagini vediamo che Sam e Dean saranno impegnati nel fare da genitori al figlio di Lucifero, Jack (interpretato da Alexander Calvert), il quale è stato partorito già con un fisico completamente formato.

E Andrew Dabb, il produttore dello show, ha così commentato il rilascio delle immagini: "Lui è, ad ogni modo, una tabula rasa. Dunque verrà influenzato dai comportamenti delle persone che lo circondano. E coloro che lo circondano sono Sam e Dean. Sì, è il figlio del diavolo, ma è anche il figlio di Kelly Kline. Sarà buono? Sarà maligno? Inoltre si ispirerà a Sam e Dean, i quali sono dei personaggi complicati. Non credo tu possa dire che tutto ciò che fanno sia al 100% del bene. I nostri ragazzi fanno sacrifici e compressi. Cosa imparerà da quelle lezioni? Cosa vorranno, Sam e Dean, insegnargli durante queste lezioni? Lo aiuteranno dopo gli errori che hanno commesso? Tutte queste sono le domande su cui stiamo elaborando la trama...Sam e Dean saranno, in larga misura, come dei genitori in questa stagione, il che è una novità per loro e per tutti quelli coinvolti".

Qui sotto potrete vedere le immagine dello show. Che ne pensate? Impazienti di rivedere i fratelli Winchester all'opera?