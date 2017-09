Svelato il crossover dell'Arrowverse, Russell Tovey sarà The Ray

Come tutti gli anni, i fan attendono con impazienza il crossover dell'Arrowverse che unisce tutte le serie DC Comics di The CW:e, ovviamente,

The CW ha diffuso il primo poster promozionale dall'atteso crossover, disegnato dall'artista Phil Jimenez, e titolato "Crisis On Earth-X". A quanto sembra, nel crossover gli eroi saranno in città per celebrare le nozze di Barry Allen ed Iris West... ma i villain di Earth-X arrivano con altri mortali piani.

Nel poster, oltre a Arrow, Flash e Supergirl, troviamo Firestorm, Heat Wave, Atom, Zari, Killer Frost, Vibe, White Canary, Mr. Terrific, Vixen, Black Canary e Wild Dog. Tra loro anche The Ray, che sarà interpretato dall'attore Russell Towey e, conferma The CW, "sarà un supereroe omosessuale".

Nel serial Raymond 'Ray' Terrill è un reporter che scopre che alcuni scienziati stanno cercando di tramutare la luce in armi di distruzioni di massa. Prima di poter informare chiunque, è esposto ad una di queste bombe che non lo uccide ma gli dona dei poteri. Diventa cosi The Ray.