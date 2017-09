Syfy ha ordinato la serie "Nightflyers" basata sui romanzi di George R.R. Martin

Visto il grande successo dici prova e sceglie di sviluppare il pilot della serieche si baserà sui romanzi omonimi del 1980 del famoso scrittore

Lo show, ambientato in un futuro in cui la Terra si trova sull'orlo della distruzione, si concentrerà su un gruppo di esploratori a bordo della navicella più potente della galassia, la Nightflyers. Navigheranno nello spazio alla ricerca di una navicella aliena che potrebbe essere la chiave della loro sopravvivenza, ma, durante il viaggio, qualcosa comincerà ad andare storto.

Non è stato ancora annunciato il cast, ma la produzione del pilot è già iniziata. Martin non sarà coinvolto nel progetto poiché impegnato sulle proposte di spin-off di Game of Thrones da parte della HBO e impegnato a terminare i libri della saga. Sarà Jeff Buhler ad occuparsi del pilot, con Daniel Cerone, produttore esecutivo di The Blacklist, come showrunner e Mike Cahill alla regia della serie.