Syfy: Patton Oswalt sarà la nuova voce del personaggio animato di Happy!

ha rilasciato il primo teaser trailer per, la serie televisiva che si basa sull'omonima miniserie a fumetti di Grant Morrison e Darick Robertson, e ha annunciato che(Agents of SHIELD) ha sostituitodicome voce del personaggio animato della serie.

Nick Sax, interpretato da Christopher Meloni (Law & Order: SVU), era uno dei migliori detective di tutto il NYPD fino a quando non è stato buttato fuori dal dipartimento. Ora passa i suoi giorni senza un vero scopo, ma il suo cammino verso la redenzione ha inizio quando, dopo essere rinvenuto in un ambulanza, gli appare Happy, un immaginario cavallo alato blu.



Moynihan era stato scelto come voce di Happy a marzo e aveva registrato il dialogo del personaggio per l'episodio pilota, ma i suoi impegni per la serie comica di CBS (Me, Myself & I) lo hanno costretto a lasciare.



Durante il Comic-Con di San Diego, Morrison, che è produttore esecutivo e co-scrittore del pilota, ha spiegato il motivo della partenza di Moynihan a SYFY WIRE:

"Bobby ha fatto un ottimo lavoro e ha dato una straordinaria lettura del personaggio. Ma come sapete ora ha il suo spettacolo e non è riuscito a impegnarsi nel progetto nel modo in cui speravamo. Ora Patton è una cosa completamente nuova, sta interpretando il personagio in modo diverso, è davvero interessante".

Brian Taylor, anch'egli produttore esecutivo e co-scrittore del pilota assieme a Morrison, ha inoltre detto a SYFY WIRE che Oswalt è stata la sua scelta numero uno fin dall'inizio e ora è entusiasta di poter lavorare con l'attore.