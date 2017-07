Taboo: la BBC annuncia il rinnovo per la seconda stagione della serie!

La serie drama, con, tornerà per una seconda stagione! Il produttore esecutivoringrazia lae l'emittente statunitenseper il rinnovo dello show.

Il gotico drama scritto da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders, tornerà ufficialmente con otto nuovi episodi. Non si hanno ancora notizie di una data première, ma il produttore Knight ha addirittura detto di avere materiale per altre due stagioni dello show. "Pensiamo che ci sarà certamente una seconda e magari una terza stagione, questo è il piano", ha detto Knight. "Dopo chi lo sa? Questa stagione in otto parti - è molto tempo."

La serie continuerà ad essere trasmessa su BBC1 nel Regno Unito e FX negli Stati Uniti. Dopo le notizie del rinnovo, la star Tom Hardy ha dichiarato: "Siamo grati ed eccitati di continuare i nostri rapporti con la BBC e la FX per il proseguimento dello show britannico." Dopo il finale della prima stagione che ha visto il personaggio di Hardy navigare verso il tramonto, si prospettano nuove avventure per James Delaney nel nuovo mondo. Voi cosa ne pensate? Felici del rinnovo?