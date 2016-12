Tales Fom The Crypt: che fine ha fatto il reboot di Shyamalan?

Da quando era stato ordinato il reboot della celebre seriei fan di tutto il mondo erano ansiosi di vedere come sarebbe stata la nuova rielaborazione dello show da parte del regista e produttore. Ma ora, a quanto pare, molte nubi sono apparse all'orizzonte e il futuro del progetto sembra essere in bilico.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sembra proprio che il riavvio di Tales From the Crypt non andrà avanti sul network TNT.

A quanto parte, stando ad alcune voci sempre più insistenti, l'interruzione dei lavori è dovuta principalmente a problemi budget che hanno bloccato lo sviluppo della serie. Questa avrebbe dovuto debuttare su TNT alla fine del 2017.

Ma i fan non devono ancora abbandonare ogni speranza. I rappresentanti di TNT, infatti, non hanno negato formalmente che la serie sia in attesa, anche se apparentemente hanno respinto l'idea che questo stop sia dovuto al budget e sembra che dal loro punto di vista lo spettacolo non sia morto del tutto: "I diritti della proprietà di questo classico hanno sollevato questioni complicate. TNT ha cercato di trovare una soluzione per più di un anno, con progressi significativi. Non vediamo l'ora di poter mettere a punto un ulteriore sviluppo di questo prezioso franchise una volta che questo problema sarà completamente risolto.".