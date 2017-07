Teen Wolf: MTV sta sviluppando un reboot della serie con un cast tutto nuovo!

Con l'arrivo della seconda metà della sesta ed ultima stagione di, che andrà in onda a partire daè già in comunicazione con il creatore e showrunner della serieper un reboot dicon un cast totalmente nuovo.

Il cast originale potrebbe anche avere l'opportunità di tornare e la trama attuale proseguirà anche in un podcast in stile drammatico. "Questi personaggi e queste storie hanno raggiunto il loro punto più alto", ha dichiarato il presidente di MTV, Chris McCarthy. "Stiamo parlando con Jeff di come possiamo effettivamente mantenere vivo il franchise. E la bellezza dell'evoluzione dei media è che puoi seguire la serie attuale attraverso una serie di podcast e vedere la risurrezione di una nuova classe in un paio di anni. Come manteniamo questo franchise vivo in podcast, nello spirito del Serial, e in che modo effettivamente possiamo avere un reboot di un'intera nuova classe? Il cuore di MTV è attorno a questi temi senza tempo dei giovani, ma il pezzo forte sarà l'intero cast, un nuovo set di temi e storie da esplorare attraverso di essi. Con "Teen Wolf", abbiamo avuto una bella fortuna. E quando hai un creatore come Jeff che è un partner così sorprendente e un gruppo fan che chiede di più, saremmo pazzi a non farlo. Vogliamo dare abbastanza tempo per lasciare che il finale della serie venga assorbito, un anno o giù di lì, e poi quando troviamo la giusta storia e il giusto cast, cercheremo di resuscitarlo".

Gli ultimi dieci episodi di Teen Wolf vedranno Scott e i suoi bagagli pronti per partire verso il college, ma nell'ombra si nasconde una nuova minaccia e Scott dovrà fare di tutto per proteggere le cose che più ama.

Che ne pensate di un reboot della serie? Siete d'accordo con le parole del presidente di MTV?