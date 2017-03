Thank You for Smoking: la serie televisiva è in lavorazione!

Ancora non si è esaurita la tendenza di questi ultimi anni di trasporre sul piccolo schermo le pellicole che hanno lasciato un segno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Questa volta è il turno di, film che vedeva nei panni del protagonistae che servirà come fonte d'ispirazione per una nuova serie.

A quanto sembra, la serie userà come materiale di base quello del film, ma si discosterà parecchio dalla sua trama con il succedersi delle stagioni. I Keshet Studios, infatti, stanno sviluppando l'adattamento televisivo di Thank You For Smoking, anche se al suo interno non verrà narrata la storia satirica di Nick Naylor, il protagonista del film. Col passare del tempo, invece, la serie tv è stata programmata per seguire un percorso simile a quello di Fargo, ovvero uno stile antologico, con ogni stagione che metterà a fuoco un diverso tema caldo nella società. Secondo le prime indiscrezioni, la stagione d'esordio del nuovo spettacolo si concentrerà sulla battaglia per il controllo delle armi e sembra che porterà il sottotitolo Thank You For Shooting.

Ovviamente, i dettagli sono ancora piuttosto scarsi, in quanto il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali ma, come sempre, vi manterremo costantemente aggiornati.