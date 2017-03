The 100: arriva il rinnovo per una quinta stagione

Buone nuove per gli spettatori della serie post-apocalittica. Il networkha deciso di rinnovare la serie amatissima dagli adolescenti di mezzo mondo, anche prima che le trasmissioni della quarta stagione siano concluse.

Clarke e tutti gli avranno più possibilità di sopravvivere all'apocalisse nucleare.

Il presidente di CW, Mark Pedowitz, ha ufficialmente annunciato il proseguimento di The 100 per almeno un'altra stagione. Arrivano quindi a cinque le stagioni del fortunato show televisivo, uno dei nove rinnovati dal network per l'anno 2017/2018.



Oltre a The 100, infatti, anche Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow, Supernatural, Jane the Virgin, Crazy Ex-Girlfriend e Riverdale potranno godere di una nuova stagione.

Non sono stati abbastanza fortunati iZombie e The Originals, del cui destino non è stata ancora fatta parola.

